أنقرة (زمان التركية)ــ اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يفتح الطريق أمام روسيا لقصف المدن، بعد رفض إعلان منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.

زيلينسكي قال إن قمة الناتو التي عقدت الجمعة “ضعيفة ومربكة”.

أضاف الرئيس الأوكراني “جميع وكالات الاستخبارات في دول الناتو تعرف جيدًا خطط العدو، وأن موسكو تريد مواصلة الهجوم. نشهد حربًا وحشية منذ تسعة أيام؛ إنهم يدمرون مدننا، ويقصفون شعبنا وأطفالنا. مع العلم أن وقوع هجمات وإصابات جديدة أمر لا مفر منه.

وقال زيلينسكي منتقدا ضعف دعم الناتو: كل ما يمكن أن يفعله التحالف اليوم هو إرسال 50 طنًا من وقود الديزل إلى أوكرانيا من خلال نظام الإمداد.

أضاف: “رفض الناتو إقامة منطقة حظر طيران، مما أعطى الضوء الأخضر لقصف مزيد من المدن والقرى الأوكرانية”.

وقال “لكنني لا أعرف من يمكنكم حمايته وما إذا كان بإمكانكم حماية دول حلف شمال الأطلسي. لا يمكنك حمايتهم بلترات من الوقود مقابل لترات من الدم أريق من أجل أوروبا”.

الرئيس الأوكراني قال إن دول الناتو تزعم أن فرض حظر طيران على الأجواء الأوكرانية سيجلب عدوان روسيا المباشر ضد الناتو. هذا تنويم مغناطيسي ذاتي. من اليوم، كل من سيفقد حياته سيكون بسببكم.