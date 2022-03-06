أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة العاشرة في أوروبا من حيث تضخم تكاليف الغاز الطبيعي، بنسبة 56 بالمئة.

أسعار الغاز الطبيعي آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا. خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع أن يؤثر التوتر المتزايد وقرارات الحظر بين أوروبا وروسيا على أسعار الغاز الطبيعي.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بأكثر من 50 بالمائة في العام الماضي، بدءًا من يناير 2021.

ووفقا للبيانات، فإن معدل تضخم الغاز الطبيعي في تركيا لمدة عام واحد اعتبارًا من يناير 2021 ارتفع بنسبة 56 بالمائة. احتلت تركيا المرتبة العاشرة في أوروبا في تضخم الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات التضخم؛ تغير أسعار الغاز الطبيعي في يناير 2021 عن يناير 2022 بشكل واضح، حيث بلغ تضخم الطاقة في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي 41 بالمائة.

بلجيكا هي الدولة التي ارتفعت فيها أسعار الغاز الطبيعي بأكبر قدر بين يناير 2021 ويناير 2022. تم حساب تضخم الغاز في بلجيكا بنسبة 148٪. وجاءت بلغاريا في المرتبة الثانية بنسبة 144٪، والدنمارك في المرتبة الثالثة بنسبة 128٪، واليونان في المرتبة الرابعة بنسبة 105٪.

البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 50 في المائة هي كما يلي: إيطاليا 59 في المائة؛ ليتوانيا ولاتفيا 65٪؛ إستونيا 78 في المائة؛ لوكسمبورغ 80 في المائة؛ هولندا 86 في المئة.

وظلت أسعار الغاز الطبيعي دون تغيير في مالطا والمجر في العام الماضي. أسعار الغاز الطبيعي 3٪ في صربيا العام الماضي؛ 6 في المائة في السويد؛ وزاد بنسبة 8 في المائة في كرواتيا و 12 في المائة في البرتغال.