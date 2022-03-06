أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي أحمد هاقان، إن هناك خمس سلبيات في شخصية الممثلة التركية هازال كايا، الشهيرة في الوطن العربي باسم “نهال”.

وأوضح هاقان أن السبب الأول هو أن هازال كايا تضغط على نفسها بشكل لافت لتكون طبيعية.

أما السبب الثاني هو أنها لا تستطيع التعبير بعينها وجهها.

والسبب الثالث هو أنها تظن أنها ستكون ممثلة رائعة فقط إذا لعبت دورا كبيرا.

والسبب الرابع هو أنه مهما كان المشهد تعيش في دور الفتاة المدللة، وأخيرا هو أن تمثيلها فيه تصنع.

وردت هازال كايا على الكاتب الصحفي عبر انستجرام، قائلة: “ما أهمية رأيك أيها الرجل ذو العقل الأقل من العادي”.

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