أنقرة (زمان التركية)ــ قال تقرير إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجلكرة القدم، يخطط لبيع تشيلسي، وأن رجل الأعمال التركي الثري محسن بايراق، قد يفوز بهذه الصفقة.

وفقًا لتقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش حضر إلى تركيا يوم الأربعاء الماضي بطائرة خاصة، لمناقشة شروط بيع نادي تشيلسي لرجل الأعمال التركي محسن بايراق.

وفق التقرير، سافرت طائرة 2019 Gulfstream G650ER الفاخرة من موسكو وهبطت لفترة وجيزة في إسطنبول قبل أن تتجه إلى العاصمة التركية أنقرة.

يذكر أن صافي ثروة الملياردير التركي بايراق يبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني، وسبق أن تعهد “برفع العلم التركي في لندن قريبًا”.

وقال بايراق لصحيفة “يني شفق” التركية: “نتفاوض بشأن شروط شراء تشيلسي مع محامي رومان أبراموفيتش.. لقد قدمنا عرضنا. بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وجدوا تركيا آمنة، ويريدون الحصول على معظم الأموال في تركيا. نحن نخطط للتوقيع قريبا”.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت فرض عقوبات واسعة على رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الحرب على أوكرانيا.