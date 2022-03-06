أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن 61٪ من الناخبين يؤيدون بقاء تركيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

الاستطلاع أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، خلال شهر يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وسئل المشاركون: “هل تعتقدون أن تركيا يجب أن تبقى في الناتو أم تغادر؟”

وبينما قال 60.5 بالمائة “يجب أن تبقى”، قال 24 بالمائة “يجب المغادرة”.

وكان معدل أولئك الذين قالوا إنهم ليس لديهم فكرة أو إجابة 15.6 بالمائة.

ووفقا للأحزاب، قال 49.7%، أي نصف أعضاء حزب العدالة والتنمية إن “تركيا يجب أن تبقى في الناتو”.

ومن حزب الشعب الجمهوري طالب 72.5% ببقاء تركيا في الناتو، وكانت هذه النسبة 69.2% في حزب الجيد.

يذكر أن هناك بعد الأصوات تنادي بالانسحاب من الناتو، ومؤخرا اعتبر رجل الأعمال التركي أدهم سانجاق، رئيس مجلس إدارة شركة BMC الدفاعية، أن عضوية حلف الناتو عار على تركيا.

تصريح سانجاق المثير جاء بعد زيارته روسيا ضمن وفد من حزب الوطن اليساري، في ظل الحرب على أوكرانيا.، وقال سانجاق إن الناتو هو سبب أزمة روسيا وأوكرانيا، “فالناتو هو سرطان قديم”، و”حلف الناتو هو الذي يدعم الإرهابيين ونظم محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016” وفق تصريحه.

وأضاف رجل الأعمال التركي: “لن نشارك في العقوبات على روسيا لأنه إذا سقطت روسيا ستنقسم تركيا، وإذا سقطت تركيا، فإن الأمر نفسه ينطبق على روسيا”.