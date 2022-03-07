أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق فنربخشة التركيمع متصدر جدول الدوري التركي طرابزون سبور، بهدف لكل منهما.

وفي الديربي العملاق ضمن الأسبوع 28 من الدوري الممتاز، لم يكن هناك فائز، حيث تعادل الفريقين، على ملعب أولكر.

وسجل هدف فنربخشة ميخا زايتس في الدقيقة 71، وهدف الفريق المنافس طرابزون سبور أنتوني نواكايمي في الدقيقة 22.

وخلال المباراة حصل عرفان قهوجي من فنربخشة على بطاقة حماء في الدقيقة 18.

وبهذه النتيجة حصد فنربخشة، الذي لم يخسر طيلة 25 مباراة، 47 نقطة.

وواصل طرابزون سبور طريقه خاليا من الهزائم في المباراة الـ 12 على التوالي، ورفع رصيده إلى 67.

سيكون فنربخشة ضيفا على أيتميز ألانيا سبور الأسبوع المقبل. وسيستضيف طرابزون سبور جوزتيبي.