أنقرة (زمان التركية) – عرضت بعض المنصات على الإنترنت في تركيا، زجاجات زيت عباد الشمس للبيع بالتقسيط على 36 شهرا.

هذه الخطوة جاءت عقب أزمة الزيت في تركيا، نتيجة احتجاز 16 سفينة تنقل الزيت الخام إلى تركيا في بحر آزوف، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

موقع “Hepsiburada” التركي طرح على موقعه زجاجة سعة 18 لترًا من زيت عباد الشمس مقابل 1098 ليرة، وتم تقديم خيار التقسيط لمدة 36 شهرًا بدفع شهري قدره 44 ليرة.

وشهدت أسعار الزيت ارتفاعا خياليا، حيث ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس الذي كان يباع بسعر 30 ليرة تركية في 4 مارس، إلى 45-50 ليرة تركية.

وبدأت جميع المراكز التجارية في تغيير سعر الملصق الموجود على زجاجات الزيت اعتبارًا من السبت 5 مارس 2022.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، قال في تصريح له صباح أمس، بخصوص أزمة الزيت، إن “تركيا لديها مخزون كافٍ من الزيت”.

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