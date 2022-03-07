أنقرة (زمان التركية) – أدرجت تركيا في”القائمة الرمادية” باعتبار أنها لم تحرز تقدمًا كافيًا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفق تصنيف مجموعة العمل المالي (فاتف).

وجاء في البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس، أن تركيا حققت “تقدماً ملحوظاً” في مجال “غسيل الأموال” و “تمويل الإرهاب” خلال عملية المراقبة، لكنها وضعت على “القائمة الرمادية” على أساس أن هذا التقدم لم يكن “كافيا”.

وتشمل القائمة 23 دولة، وأضيفت تركيا إلى القائمة الرمادية في شهر يناير الماضي.

يدرج في القائمة الرمادية، البلدان التي لديها أوجه قصور في مكافحة “غسيل الأموال” و و”تمويل الإرهاب” وستبقى تحت المراقبة الدقيقة.

ولدى المنظمة “قائمة سوداء” بالدول التي لا تريد التعاون بشأن هذه القضايا، مثل إيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن محكمة ويلز النمساوية، قررت مؤخرًا تسليم سيزجين باران كوركماز رجل الأعمال التركي المتهم بالتورط في جرائم غسيل أموال واحتيال مالي عبر الإنترنت، إلى الولايات المتحدة رغم أن تركيا طلبت تسليمه إليها.