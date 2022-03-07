أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يجري رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة إلى تركيا يوم الأحد القادم، حيث سيلتقي بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفق تقارير، يزور ميتسوتاكيس تركيا يوم 13 مارس الجاري عقب الزيارة التي سيجريها الرئيس الإسرائيلي في التاسع والعاشر من الشهر نفسه.

وسيلتقي ميتسوتاكيس بأردوغان على مائدة الطعام عقب مشاركته في القداس الذي سيُقام في بطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية.

هذا وسيتمحور اللقاء حول الأزمة المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن هناك توترًا في العلاقات السياسية بين أثينا وأنقرة، إلا أن تركيا تعمل في الوقت الحالي على ترميم علاقاتها الخارجية.