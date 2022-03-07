أنقرة (زمان التركية)ــ ناقش وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأوكراني الحاجة إلى وقف إطلاق النار في وقت تحاول فيه تركيا مضاعفة جهودها لإجلاء رعاياها مع استمرار الغزو الروسي.

اتفق أكار ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار كوسيلة “لترسيخ الأمن والمساعدة الإنسانية” مع استمرار الحرب.

كما أعرب أكار عن مخاوفه بشأن استمرار إجلاء المواطنين الأتراك الذين حوصروا في أوكرانيا بسبب الحرب التي بدأتها روسيا يوم 24 فبراير الماضي، بعد اعترافها باستقلال الانفصاليين شرق أوكرانيا.

واتفقت روسيا وأوكرانيا يوم السبت على وقف إطلاق النار لإنشاء ممرات إنسانية بالقرب من منطقتي ماريوبول وفولنوفاكيا، إلا أن القتال احتدم مرة أخرى بين الجانبين.