أنقرة (زمان التركية) – في إطار جهود الوساطة بين روسيا أوكرانيا، اتخذت تركيا خطوة مهمة أحيت آمال السلام، وذلك باستضافتها قمة ثلاثية في العاشر من الشهر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا.

الصحفي بموقع أكشام، مليك يِكيتل، قال إن قرار القمة الثلاثية جاء استجابة لـ”رجاء” الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.

وذكر يِكيتل أن أردوغان اقترح على بوتين خلال الاتصال الهاتفي استضافة تركيا لقمة بين وزراء خارجية الدولتين وأن الرئيس الروسي أبدى موقفا إيجابيًا، بعد إصرار أردوغان ليصدر تعليماته لاحقا إلى وزير خارجيته، سيرجي لافروف، بالمشاركة في القمة.

القمة ستبحث جميع القضايا العالقة بين روسيا وأوكرانيا ومن بينها اعتراف أوكرانيا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، وانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والخطر الذي يشكله هذا على روسيا.

القمة بين الجانبين الروسي والأوكراني غير أن كليهما تشارك فيها تركيا كمراقب.

وخلال الجولة الثالثة من المباحثات بالأمس تم الاتفاق على إقامة ممر آمن لإجلاء المدنيين وإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في خمس مدن أوكرانية.