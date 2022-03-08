أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “üddeutsche Zeitung” الألمانية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “صاحب السمعة السيئة” دوليا، قد يصبح شخصية رئيسية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

الغزو الروسي لأوكرانيا والمفاوضات بين البلدين هي أهم موضوع للصحافة الأوروبية.

صحيفة Süddeutsche Zeitung قالت إن الرئيس أردوغان، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين لمدة ساعة تقريبًا يوم الأحد، يمكن أن يتدخل كوسيط بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة أوكرانيا تمثل خطرا وفرصة بالنسبة لتركيا، فمن ناحية ستؤثر الحرب طويلة الأمد سلبًا على تركيا اقتصاديًا، فضلا عن أن أنقرة ستنجذب إلى الصراع عسكريًا كعضو في حلف شمال الأطلسي الناتو بسبب سيطرتها على المضائق.

وتضيف الصحيفة أن الحرب يمكن أن تكون فرصة بالنسبة لأنقرة، حيث أنه يمكنها لعب دور الوسيط، وبهذه الطريقة يمكن للرئيس أردوغان تعزيز استراتيجيته طويلة الأمد لمساعدة الناتو، فضلا عن لعب تركيا دورًا أكثر استقلالية بين روسيا والتحالف الغربي.

وتتابع الصحيفة أن الوساطة ستجعل تركيا قوة إقليمية أكثر أهمية، كما أن أردوغان نفسه صاحب السمعة السيئة دوليا، قد يصبح شخصية رئيسية.