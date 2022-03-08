أنقرة (زمان التركية) – زعم القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، متين كولونك، أن أزمة ارتفاع سعر زيت عباد الشمس مفتعلة.

وخلال تغريدة على تويتر ألقى كولونك عضو اللجنة التنفيذية في الحزب الحاكم باللوم على عدو شبه وهمي، وقال إن “التهاون مع عمالقة الغذاء المسؤولين عن هذه الأزمة سيعد بمثابة ظلم كبير للمواطن” وفي إشارة إلي وجود محتكرين للسلعة.

أضاف قائلا: “على عمالقة الغذاء في تركيا والمالك السري لمصانع زيت عباد الشمس أن يرفع يده القذرة عن بلدنا. لابد من محاسبة مالك السلسة التي تشن حملة على الشعب من خلال زيت عباد الشمس أيا من كان”.

وبسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية التي يصدرها البلدين إلى العالم.

جدير بالذكر أن زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات كان يتراوح سعرها بين 35 و40 ليرة، غير انها ارتفعت إلى 120 و150 ليرة بفعل الزيادات المتعاقبة خلال العامين الماضيين منذ بداية جائحة كورونا وحتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعقب بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مثلما حدث في الوقود والطاقة ليرتفع سعر زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات إلى 200 و250 ليرة.

يذكر انه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن أكثر واردات عباد الشمس في تركيا قادمة من روسيا وأوكرانيا وهما أكبر مصدرين لإنتاج زيت عباد الشمس في العالم. وفق البيانات يبلغ معدل اكتفاء تركيا الذاتي من عباد الشمس 64%، فيما تستورد بنسبة 36%.