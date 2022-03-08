أنقرة (زمان التركية) – تنافس فريق بشكتاش التركي ونظيره باشاك شهير، من أجل الفوز بالمركز الثاني في الدوري التركي، إلا أنه لم يكن هناك فائز.

ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي الممتاز، تعادل بشكتاش مع باشاك شهير بهدفين لكل منهما.

خلال المباراة، تقدم باشاك شهير بهدف محمود تريزيجيه في الدقيقة 35. ورد بشكتاش على هذا الهدف عبر جوفين يالتشين في الدقيقة 41.

ثم سجل ستيفانو أوكاكا لصالح باشاك شهير في الدقيقة 49، وبعدها سجل كينان كرامان في الدقيقة 54 لصالح بشكتاش.

بعد هذه النتيجة، ارتفعت نقاط بشكتاش إلى 45 نقطة وباشاك شهير إلى 47 نقطة.

وسيستضيف بشكتاش جالطة سراي الأسبوع المقبل. وسيستضيف باشاك شهير، أنطاليا سبور.