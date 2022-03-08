أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن قيمة الحبوب والمنتجات العشبية في تركيا ارتفعت بنسبة 34.98 في المائة مقارنة بعام 2020 العام الماضي لتصل إلى 132.51 مليار ليرة.

فيما كانت أسعار الليمون والبصل هي التي انخفضت في تركيا خلال 2021، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.

وزادت قيمة إنتاج الفاكهة والمشروبات ونباتات التوابل بنسبة 22.26 في المائة لتصل إلى 113.16 مليار ليرة، فيما زادت قيمة إنتاج الخضروات بنسبة 7.44 في المائة لتصل إلى 59.4 مليار ليرة.

ولوحظ ارتفاع سنوي بنسبة 35.95 في المائة في أسعار القمح من الحبوب والمنتجات النباتية الأخرى.

ومن المنتجات الأخرى التي شهدت زيادة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق العدس (الأحمر) بنسبة 58.69 في المائة، والشعير (أخرى) بنسبة 47.35 في المائة والبطاطس (أخرى) بنسبة 12.37 في المائة.

ومن بين الخضار، كان هناك ارتفاع بنسبة 30.22 في المائة في سعر الخيار، و 22.15 في المائة في سعر الباذنجان، و 13.03 في المائة في سعر الفلفل الأخضر. من ناحية أخرى، كان المنتج الوحيد الذي أظهر انخفاضًا مقارنة بالعام السابق هو البصل الجاف بنسبة 24.86٪.

وكانت المنتجات التي أظهرت زيادة في الفاكهة والمشروبات ونباتات التوابل برتقالية (واشنطن) بنسبة 34.99 في المائة ، والعنب (بذور المائدة) بنسبة 21.69 في المائة والتفاح (قوي) بنسبة 19.32 في المائة. من ناحية أخرى ، تقرر أن المنتج الوحيد الذي انخفض مقارنة بالعام السابق هو الليمون بنسبة 31.81٪.