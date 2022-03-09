أنقرة (زمان التركية) – وعد عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بدعم المزارعين لزيادة حقول عباد الشمس، المستخدم في إنتاج الزيت.

أكرم إمام أوغلو قال معلقا على ارتفاع سعر عباد الشمس “في الفترة الحالية التي نمر فيها بأوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية وتوفير السلع سندعم المزارعين. سنمنح نحو 2538 من حبوب عباد الشمس إلى 1586 مزارع في ولاية إسطنبول”.

تفاقمت أزمة نقص زيت عباد الشمس المستخدم في الطهي، الذي تعاني منها تركيا منذ فترة، بالتزامن مع اندلاع الحرب العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وشهدت أسعار زيت عباد الشمس في تركيا ارتفاعا جنونيا بسبب المخاوف من نفاذ احتياطي البلاد من زيت عباد الشمس في غضون شهرين وعجز سفن الشحن المحملة بزيت عباد الشمس من بلوغ تركيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وشهدت البقالات في تركيا تزاحم المواطنين للحصول على زيت عباد الشمس في ظل الزيادات المتعاقبة بأسعاره.

جدير بالذكر أن زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات كان يتراوح سعرها بين 35 و40 ليرة، غير انها ارتفعت إلى 120 و150 ليرة بفعل الزيادات المتعاقبة خلال العامين الماضيين منذ بداية جائحة كورونا وحتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعقب بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مثلما حدث في الوقود والطاقة ليرتفع سعر زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات إلى 200 و250 ليرة.

يذكر انه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن أكثر واردات عباد الشمس في تركيا قادمة من روسيا وأوكرانيا وهما أكبر مصدرين لإنتاج زيت عباد الشمس في العالم. وفق البيانات يبلغ معدل اكتفاء تركيا الذاتي من عباد الشمس 64%، فيما تستورد بنسبة 36%.