أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم وزير خارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس تركيا بلعب دور “ماكر” في الحرب الروسية الأوكرانية، وطالب بفرض عقوبات عليها.

وقال الوزير إن “جرأة” أنقرة ستشجع ما لم تعاني من عواقب “لعب دور الطرف المحايد الماكر” منددا باستمرار فتح الأجواء التركية أمام الطيران الروسي، وعدم فرض أنقرة عقوبات على روسيا.

كاسوليدس قال في رسالة موجهة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “قبرص ستحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد تركيا لعدم إغلاقها المجال الجوي أمام الطائرات الروسية”.

في خطاب أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان القبرصي، اعتبر كاسوليدس أن جرأة تركيا ستزداد ما لم ترَ عواقب خطواتها، على حد تعبيره.

اختارت تركيا عدم المشاركة في فرض عقوبات على روسيا، مثلما فعلت دول العالم، ردًا على غزو أوكرانيا الشهر الماضي، كما قررت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

في الوقت نفسه، يُبقي شمال قبرص الخاضع للنفوذ التركي المجال الجوي مفتوحًا أمام الطائرات الروسية.

حكومة أردوغان اكتفت في البداية بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا ثم استجابت لاحقًا لطلب كييف بإغلاق البسفور والدرنديل امام السفن الحربية الروسية، لكنها تجنبت فرض أي عقوبات عليها أو إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، على الرغم من أن تركيا عضو في حلف الناتو وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية القبرصي اليوناني يوانيس قال تعليقا على ذلك إن عدم تحرك تركيا لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية غير مقبول بالنسبة لدولة تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الأمر نفسه ينطبق على حكومة قبرص الشمالية التركية أيضًا.

من جهتها تقول أنقرة إن الحفاظ على على خط اتصال مفتوح مع روسيا مكسب هام، يمكن أن يسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية.