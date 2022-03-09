أنقرة (زمان التركية)ــ ناقش وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الروسي سيرجي شويغو الوضع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي، قبل يومين من اجتماع وزيري خارجية تركيا وروسيا في أنطاليا.

وعلى هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الخميس، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى جانب وزير الخارجية التركي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن الاجتماع يوم الاثنين، معربًا عن رغبته في أن يمثل الحدث “نقطة تحول” في الصراع.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثاني، مع عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار بين الجانبين على الرغم من الجولة الثالثة من المحادثات بين كييف وموسكو يوم الاثنين.

كانت تركيا، العضو في الناتو التي تشترك في حدود بحرية مع روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، عرضت الوساطة بين الجانبين.

تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، ومع أنها وصفت الغزو الروسي بأنه غير مقبول لكنها اعترضت على أي عقوبات ضد روسيا.