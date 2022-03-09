القاهرة (زمان التركية)ـــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محمد عبدي سعيد موسى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال على هامش اجتماعات الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط استمع إلى الإحاطة الشاملة التي قدمها الوزير الصومالي حول الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في بلاده بما في ذلك مايتعلق بتطورات العملية الانتخابية، حيث أعرب الأمين العام عن اشادته بالتقدم المحرز مؤخرا في إجراء الانتخابات البرلمانية الصومالية، متطلعا للوصول بنجاح إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، ومشددا في ذات الوقت على أهمية وحدة الصف الصومالي لمواجهة كافة التحديات ولتجاوز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بنجاح.

كما هنأ الأمين العام وزير الخارجية الصومالي على النجاح في تحويل بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية في الصومال إلى بعثة انتقالية تركز على نقل المسئوليات الأمنية تدريجيا إلى الحكومة الصومالية على مدار السنتين المقبلتين.

وأضاف المصدر أن الأمين العام استعرض خلال المقابلة المجهودات التي تضطلع بها الجامعة من أجل دعم الصومال على الصعيدين الإنساني والإغاثي، وفي مجال رفع القدرات والتدريب والتعليم والصحة، من خلال الصناديق المخصصة لذلك بالأمانة العامة، مؤكدا اعتزام الجامعة مواصلة هذا الجهد الذي ثمنه وزير خارجية الصومال، متطلعا لمواصلة الدعم العربي المقدَر لبلاده.

وأضاف المصدر أن الأمين العام قد وجه في هذا الصدد بمخاطبة وزراء خارجية الدول العربية قبيل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقرر يوم غد 9 الجاري، من خلال رسالة لتوجيه الشكر للدول الأعضاء على دعمهم للصومال، والحث على تمويل صندوق دعم الصومال بالجامعة العربية حتى تتمكن الجامعة من مواصلة جهودها بفعالية في الوقوف بجانب الأشقاء في الصومال.