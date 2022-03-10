أنقرة (زمان التركية) – رفض البرلمان التركي مقترحا بعدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة على حفاضات الأطفال التي ارتفع سعرها إلى 384 ليرة.

رفض المقترح بأصوات تحالف نواب حزبي الحركة القومية، والعدالة والتنمية الحاكم.

البرلماني عن حزب الخير ياسين أوزترك، شدد على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على حفاضات الأطفال التي تبلغ نحو 18 في المئة.

البرلماني قال مستنكرا: “هل حفاضات الأطفال رفاهية؟ هل الأم تقوم بشراء حفاضات الأطفال من أجل التباهي؟ هل حفاضات المرضى رفاهية؟ أي مسن يمكنه تحمل هذا؟ هل الفوط الصحية للنساء رفاهية؟ أي امرأة يمكنها العيش بدون استخدامها؟”.

وطالب أوزترك وعشرون نائبا برلمانيا بتشكيل لجنة تقصي برلمانية لإجراء تعديلات في الارتفاع الكبير في أسعار حفاضات الأطفال وكبار السن ومنتجات العناية الشخصية النسائية ونسب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذه المنتتجات.

وأشار أوزترك إلى فرض السلطات التركية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18 في المئة على العديد من المنتجات التي تعد ضرورية وليست سلع رفاهية مشددا على ضرورة إلغاء تلك الضريبة.

من جانبها أوضحت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة بورصة، نور حياة ألتاجا كايش أوغلو، أن الآباء والأمهات باتوا عاجزين عن توفير الحفاضات لأطفالهم، قائلة: “يذهبون إلى الأسواق ويرون الأسعار، لكنهم لا يمتلكون النقود الكافية. الوضع نفسه يسري على حفاضات كبار السن والفوط الصحية النسائية. هذه المنتجات تخضع لضريبة قيمة مضافة بقيمة 18 في المئة في الوقت الذي لا تُفرض هذه الضريبة على الماس. عيب كبير عليكم”.

هذا وصوت نواب حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية بالرفض على هذا المقترح الذي تقدم به أوزترك مما أسفر عن رفض البرلمان للمقترح.

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