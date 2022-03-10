أنقرة (زمان التركية) – يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة رسمية إلى تركيا في الرابع عشر من الشهر الجاري لمدة يوم أحد.

وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية يجريها شولتس إلى تركيا منذ توليه المنصب في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

شولتس سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية بالمنطقة خلال لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

تأتي زيارة شولتس في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. تحافظ أنقرة على علاقات مستقرة مع روسيا في حين انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول التي فرصت عقوبات على روسيا.