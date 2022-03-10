أنقرة (زمان التركية) – انضم مطرب البوب التركي الشهير تاركان، إلى قائمة المدافعين عن الأطباء الأتراك، وقال إنهم تاج رأس تركيا.

تصريح تاكان يأتي تعليقا على هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان، على الأطباء.

خلال تعليقه على أزمة الأطباء الذين يغادرون إلى الخارج، قال أردوغان: “إذا أرادوا أن يغادروا، دعوهم يذهبون، نحن أيضا نوظف أطبائنا حديثي التخرج” الأمر الذي تسبب في غضب شعبي واسع.

تعليقا على الأزمة التي أحدثها هجوم أردوغان، نشر تاركان تدوينة على تويتر، قال خلالها إن الأطباء الذين يعهد الناس إليهم بحياتهم، يجب أن يتم التعامل معهم بالاحترام الذي يستحقونه، ويجب أن تُمنح الحقوق إليهم نظير جهودهم.

وأكد تاركان أن هجرة الأطباء من تركيا، ستكون خسارة كبيرة.

وأنهى تاركان تدوينته، قائلا: “الأطباء هم تاج رأس هذا البلد. يجب معرفة قيمتهم. أنا مع الأطباء من كل قلبي”.