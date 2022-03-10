أنقرة (زمان التركية) – قررت روسيا إرسال سفن محملة بزيت الطعام إلى تركيا، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد جراء نقص مخزون الزيت وارتفاع سعره.

المديرية العامة للشؤون البحرية التركية أعلنت أن أربع سفن محملة بزيت عباد الشمس انطلقت من روسيا في طريقها إلى تركيا.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون البحرية في بيان أن السفينة الأولى المحملة بنحو 6099 طن من زيت عباد الشمس انطلقت من ميناء ييسك وعبرت قناة كيرش، وستصل ميناء مرسين التركي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف البيان أن السفن الثلاثة الأخرى انطلقت من ميناء روستوف على أن تصل تركيا في السابع عشر من الشهر الحالي.

يأتي ذلك بعد أن نفى الرئيس رجب طيب أردوغان وجود أزمة في الزيت، واتهم المعارضة بافتعال الأزمة.

في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حافظت تركيا على علاقات مستقرة مع روسيا ولم تنضم لقائمة الدول التي فرضت عقوبات عليها.