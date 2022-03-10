أنقرة (زمان التركية) – عبرت منصات التواصل الاجتماعي، عن الغضب الشعبي جراء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسيئة للأطباء الأتراك.

خلال تعليقه على أزمة تزايد عدد الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج، قال أردوغان: “إذا أرادوا أن يغادروا دعوهم، نحن أيضا نوظف أطبائنا حديثي التخرج”.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أردوغان، قالوا إنه ليس الأطباء هم من سيذهبون من تركيا، بل النظام الحاكم.

وأطلقت حملة تحت وسم “ليس الأطباء هم من سيذهبون” على تويتر، منددين بتصريحات أردوغان.

الناشط التركي محمد كلمن قال عبر حسابه على تويتر: “يكفي يكفي يكفي الأطباء ليسوا هم من سيذهبون”.

وبسبب ضعف الرواتب، والضغط المتزايد على القطاع الصحي بعد أن تم فصل الآلاف تعسفيا، يلجأ العديد من الأطباء إلى الاستقالة والعمل بالخارج.

اتحاد الأطباء الأتراك نشر عبر حسابه تدوينة قال فيها: “لن نذهب إلى أي مكان، نحن على رأس عملنا في تركيا”.

المدون “إس.دمير إس”، نشر صورة عبر حسابه وكتب عليها: “هؤلاء هم شهدا الصحة، كل هؤلاء لقوا حتفهم خلال علاجنا من فيروس كورونا، هل نسيتم؟”.

النائب التركي، علي فاضل قصاب، قال عبر تويتر: “بعد تصريحات أردوغان، الأطفال لن يقولوا إنهم يريدون أن يكونوا أطباء”.