أنقرة (زمان التركية) – لقى جميل كارابيداك، ضابط الصف المفصول تعسفيا من الجيش، مصرعه أثناء محاولة عبور نهر ماريتسا للانتقال إلى اليونان هربا من الملاحقات القانونية.

السلطات أطلقت عقب محاولة انقلاب 2016، عمليات فصل تعسفي جائرة بالجيش ومختلف مؤسسات الدولة، ويتعرض أغلب المحصول تعسفيا للاعتقال في وقت لاحق.

وعلمت الأسرة المقيمة في أنقرة بواقعة الوفاة على خلفية اتصال تلقته مساء أمس من مركز شركة أوزون كوبرو بمدينة أدرنة.

وتبين أن كارابيداك، الذي يبلغ من العمر 52 عاما ولديه ثلاثة أبناء، سقط من القارب بعد اختلال توازنه غير أنه نجح في الخروج من المياه سالما ليلقى حتفه لاحقا بسبب البرودة الشديدة.