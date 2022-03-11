أنقرة (زمان التركية) – صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الجمعة بأن بلاده لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا، وأنها تتطلع لإبقاء “قناة الثقة” مفتوحة.

ونقلت قناة Haber التلفزيونية التركية عن قالن قوله: “في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا. لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة. وبالطبع لا نريد أن يتضرر اقتصادنا”.

ورجح قالن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبا، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع أن يفرض جميع أعضائه عقوبات على روسيا، وإنه تم إرسال إشارة بهذا الشأن إلى تركيا أيضا.