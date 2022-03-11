برشلونة (زمان التركية) – ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة الإسباني وضيفه غلطة سراي التركي في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس على ملعب “الكامب نو”، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورغم سيطرة الفريق الكتالوني على معظم فترات اللقاء لم ينجح لاعبوه في فك شيفرة الدفاع التركي وترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم لتنتهي المباراة مثلما بدأت من دون أهداف.

وسيتم حسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية الأسبوع المقبل عندما يستضيف غلطة سراي الفريق الكتالوني في تركيا.