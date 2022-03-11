أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 43.7٪ من الأتراك يجدون أن ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي “باهظ”.

وبحسب استطلاع الرأي، وجد 43.7٪ من المشاركين أن الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي “باهظة”، في حين قال 42.1 في المائة من المشاركين “لقد زادت كثيرا”، وأكد 11.9 في المائة أن الزيادة “معقولة”.

وأولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة / لا جواب” كانت نسبة 2.3 في المائة.

وبينما قال 20.5 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية إن الزيادة “باهظة”، قال 43.7 بالمائة “إنها زادت أكثر من اللازم”.

وصرح 31.9 بالمائة من أعضاء حزب العدالة والتنمية بأنهم وجدوا زيادة الأسعار “معقولة”.

وقال 20.3٪ من مؤيدي حزب الحركة القومية أن الزيادة “باهظة”، وأكد 41.8 في المائة “إنها زادت أكثر من المتوقّع بكثير”.