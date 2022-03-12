أنقرة (زمان التركية) – أعلن الأمين العام لغرفة إسطنبول الطبية الدكتور عثمان كوتشوك عثمان أوغلو أن هناك أكثر من 250 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في تركيا.

اجتمعت 11 نقابة وجمعية في مبنى الغرفة الطبية في منطقة “فاتح” بإسطنبول، وعقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا في الذكرى الثانية لفيروس كورونا في تركيا.

وجاء البيان المشترك للمؤسسات على لسان الأمين العام لغرفة إسطنبول الطبية عثمان كوتشوك عثمان أوغلو.

وقال كوتشوك عثمان أوغلو: “لقد مر عامان منذ 11 مارس 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية جائحة الفيروس التاجي، وتم الإعلان عن أول حالة Covid-19 في تركيا. تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة في العالم بـ 14.5 مليون حالة، هي واحدة من البلدان التي أثر فيها الوباء بشدة”.

وكذب عثمان كوتشوك أوغلو بيانات وزارة الصحة التركية التي أعلنت أن هناك 90 ألف حالة وفاة فقط في تركيا جراء كورونا، حيث أكد أن الأقام الفعلية للوفيات تزيد عن 250 ألفًا.

وأشار عثمان كوتشوك أوغلو إلى أن كل هؤلاء الناس ماتوا من مرض يمكن الوقاية والشفاء منه.

وفي سياق متصل، ذكرت رئيس غرفة إسطنبول الطبية، بينار صايب، أنهم فقدوا عددًا كبيرًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال فترة الوباء.