أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه تم مطالبة تركيا بفرض عقوبات على روسيا.

يأتي ذلك بينما لم يسفر الاجتماع الروسي التركي الأوكراني في أنطاليا، عن تحقيق أي نتائج.

وفي حديثه إلى قناة “إن.تي.في” التركية، قيم ستولتنبرغ الاجتماع الروسي الأوكراني في أنطاليا، حيث أوضح أن تركيا حليف مهم وأساسي في الناتو.

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو يتوقع من كل حلفائه أن يفرضوا عقوبات على روسيا، حتى يجعلوها تدفع الثمن.

وذكر الأمين العام للناتو أنه نقل هذا الأمر إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وتابع ستولتنبرغ: “تلعب تركيا دورًا رئيسيًا هنا. توفر تركيا أيضًا القدرات الأساسية لأوكرانيا. الطائرات بدون طيار التركية مهمة في هذه المرحلة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الناتو سيعزز قوته في المنطقة، قال ستولتنبرغ: “سيتم اتخاذ قرارات مهمة للردع في مدريد في يونيو”.

كما دعا ستولتنبرغ جميع أعضاء الناتو لزيادة ميزانياتهم الدفاعية.

يذكر أن تركيا قالت إنها لن تشارك الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، كما فرضت حظرا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها. تقول تركيا إنها تريد المحافظة على علاقتها مع موسكو.