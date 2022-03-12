أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر إيجار المساكن في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي، ووصل في أحد المناطق إلى 250%.

وبحسب البيانات التي أعدتها شركة “كل ما يخص العقارات” التركية؛ فإنه خلال العام الماضي كانت هناك زيادة تصل إلى 250 في المائة في متوسط سعر المتر المربع للمنازل المؤجرة في اسطنبول.

وكانت المنطقة الأكثر زيادة في إسطنبول هي “كاغيتهانه” بنسبة 251 في المائة.

ارتفع متوسط سعر المتر المربع، والتي من 25 ليرة تركية العام الماضي، إلى 87 ليرة تركية في نفس الفترة من هذا العام.

ويتبع “كاغيتاهنه” شيشلي (206٪)، مالتيب (197٪)، بيوغلو (189٪)، بشيكتاش (189٪)، ساريير (165٪)، بيكوز (163٪)، أوسكودار (153٪)، أيوب سلطان (134٪)، أتاشهير (129٪)، كاديكوي بنسبة 126٪، باكيركوي بنسبة 123٪، فاتح بنسبة 122٪ وبيليك دوزو بنسبة 95٪.