أنقرة (زمان التركية) – تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بالإفراج عن سجناء الرأي، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

كيليتشدار أوغلو، صرح بذلك خلال لقاء في ديار.

ورد كيليتشدار أوغلو على سؤال “هل ستطلق سراح صلاح الدين دميرطاش عند وصولك إلى السلطة”، قائلا “سنفرج عن صلاح الدين دميرطاش، عثمان كافالا، وطلبة الكليات العسكرية والصحفيين، وسجناء الرأي حسب مدى ظلمهم”.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، هو أنه غير مذنب بأي شيء، ليس عنده خطيئة. وقد قبل القضاء هذا بالفعل.

كيليتشدار أوغلو، قال تعليقا على الزيادة الأخيرة في الوفيات وانتهاكات الحقوق في السجون، إنه لا ينبغي القبض على الأشخاص وإيداعهم السجن بسبب تعبيره أفكارهم.

وفي سياق منفصل، قال كيليتشدار أوغلو أن حزبه عندما يتولى السلطة، سينقل السوريين إلى بلادهم بمحض إرداتهم، مؤكدا أنهم سيعملون على تحسين العلاقات التركية السورية.

وعند سؤاله عن تقييمه بخصوص، من التواصل مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في سجن إمرالي شديد الحراسة، منذ ما يقرب من عام، أجاب كيليتشدار أوغلو على السؤال بقوله: “حل هذه المشكلة في البرلمان” دون تقديم تفاصيل.

يذكر أن كمال كيليتشدار أوغلو، من المتوقع أن يترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، منافسا للرئيس رجب طيب أردوغان.