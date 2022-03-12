أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” إن 86 مواطنا تركيا محاصرون في مسجد في ماريوبول الأوكرانية.

وأوضحت “رويترز”، أن السفارة الأوكرانية في أنقرة كشفت أن 86 مواطنا تركيا الذين حوصروا في ماريوبول لجأوا إلى مسجد.

وبحسب المعلومات التي نقلتها السفارة للمسؤولين المحليين، أفادت الأنباء أن روسيا واصلت قصفها للمدينة منذ ساعات الصباح وأن 34 من المواطنين الأتراك الذين احتموا بالمسجد هم من الأطفال.

وجاء في النبأ أن وزارة الخارجية التركية لم تدل بأي بيان حول الموضوع.

ولم تتضمن حسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي أي تفسير للموضوع.

وأعلن أمس الجمعة، إخلاء السفارة التركية في كييف. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، تانجو بيلجيتش، أن السفارة التركية في كييف تنتقل إلى تشيرنيفتسي بأوكرانيا.