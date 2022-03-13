القاهرة (زمان التركية) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان، بعدد من الصواريخ.

وقع الهجوم ليل الأحد بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، مما ألحق أضرارا مادية بعدد من المنازل والمباني.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تدعم “الجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الاجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه، وتدعو لسرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الارهابية الخبيثة التي ترمي الى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق الذي يسعى فيه العراق الى تشكيل الحكومة الجديدة”.