أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إن القوى العالمية تريد تقسيم تركيا إلى ثلاثة أجزاء.

في حوار صحفي، أجاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على أسئلة محمد زاهد غول رئيس تحرير صحيفة إندبندنت عربية، وأدلى بتصريحات ملحوظة فيما يتعلق بالعلاقات التركية الإيرانية والأجندة العالمية والإقليمية.

وبحسب أحمدي نجاد، فإن القوى العالمية لديها خريطة لتقسم دول المنطقة، وبناء على هذه الخريطة، سيتم تقسيم السعودية إلى أربع مناطق وتركيا إلى ثلاث مناطق وإيران إلى ست مناطق.

وأضاف نجاد: “يريدون تقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى دول صغيرة وضعيفة. هذه هي خارطة الطريق الخاصة بهم. الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الخريطة هي توحيد دول المنطقة”

زاعما، أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تريد وضع خطة جديدة للعالم، قال نجاد: “في إطار الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تريد الصين مهاجمة تايوان والولايات المتحدة تريد مهاجمة إيران. كل هذا يؤكد أن العالم يمر بعملية تغيير. سيكون هناك مشروعًا جديدًا في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما يحدث في أوكرانيا “.

وبشأن مسألة ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية ستلقي بظلالها على المفاوضات بشأن الاتفاقية النووية بين إيران والولايات المتحدة، قال نجاد: “لا أتوقع أن يحدث هذا في المستقبل القريب، ولكن أعلم أن القوى العالمية لديها خارطة طريق تنذر بالسوء فيما يتعلق ببلدان المنطقة”.