أنقرة (زمان التركية) – استقال رئيس غرفة قونية الطبية من عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم احتجاجا على هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان على الأطباء.

استقالة آيوب تشاتين رئيس غرفة قونية الطبية من الحزب الحاكم، جاءت كرد فعل غاضب على قول الرئيس أردوغان: “إذا أرادوا أن يغادروا، دعوهم يرحلوا” تعليقا على هجرة الأطباء من تركيا.

وقال تشاتين في التماس استقالته من الحزب الحاكم: “أعتقد أن خطاب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسنا الهادف إلى تشويه سمعة مهنة الطب، سيزيد العنف في الصحة”.

وأضاف تشاتين: “بصفتي رئيس غرفة قونية الطبية، أستقيل من حزبك، بسبب هذا الخطاب المؤسف. أطلب منك أن تفعل ما هو ضروري”.

وتعرض الرئيس أردوغان لموجة نقد شديدة جراء هجومه على الأطباء بدلا من استرضائهم.

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن أردوغان، هو من سيذهب من تركيا، وليس الأطباء.

فيما قال مطرب البوب التركي، تاركان، إن الأطباء هم تاج رأس تركيا، وأن هجرة الأطباء من تركيا، سيكون خسارة كبيرة.