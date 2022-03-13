أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الـ41 من بين 49 دولة عالميا، من حيث الفائزين في لعبة الألغاز الشهيرة “Wordle “.

تم تحديد البلدان الأكثر نجاحًا في لعبة Wordle المشهورة عالميًا على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لقائمة 49 دولة المنشورة على موقع World Tips، فإن الدولة التي تخمن الكلمات الأسرع هي السويد بمتوسط ​​درجات 3.72.

سويسرا جاءت في المركز الثاني بمتوسط ​​3.78، بينما بولندا في المركز الثالث بنتيجة 3.79.

وفي القائمة، احتلت بلجيكا وأستراليا المركز الرابع برصيد 3.80 نقطة، واحتلت كندا المرتبة 17 برصيد 3.91 نقطة، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الثامن عشر برصيد 3.92 نقطة.

من ناحية أخرى، تحتل تركيا المرتبة 41 في قائمة 49 دولة بمتوسط ​​درجات 4.07. إلى جانب تركيا، حصلت البرتغال وفرنسا أيضًا على نفس النتيجة.

ووفقًا للقائمة، كانت مصر الدولة الأكثر فشلا في لعبة Worlde بنتيجة 4.42.

وعلى مستوى المدن، كانت كانبيرا، عاصمة أستراليا الأوف حظا بنتيجة 3.58 ، تلتها مدينة القدس بمعدل 3.63، بينما احتلت مالمو السويدية المركز الثالث بنتيجة 3.66.

واشترت نيويورك تايمز إحدى الصحف الرائدة في الولايات المتحدة، اللعبة التي أنشأها مطور البرامج Josh Wardle في 31 يناير.

وعلق بعض اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللعبة أصبحت أكثر صعوبة منذ أن اشترت نيويورك تايمز التطبيق.