أنقرة (زمان التركية) – سلطت صحيفة “ذي إيكونوميست” الضوء على زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، في عددها الصادر هذا الأسبوع.

وفي تقرير لها، وصفت الصحيفة كيليجدار أوغلو “بالمرشح التوافقي”. وأشارت إلى توقيع ستة أحزاب معارضة من بينها حزب الشعب الجمهوري، على نص توافقي بشأن مقترح العودة إلى النظام البرلماني المعزز.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأحزاب لم تكشف بعد عن مرشح مشترك لها، غير أن جميع الأصابع تشير إلى أن كيليجدار أوغلو سيكون المرشح الرئاسي المشترك للمعارضة في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الحكم الرئاسي الحالي في تركيا، منح أردوغان صلاحيات بدون رقابة في حين أن النظام البرلماني المعزز يهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للبرلمان والمؤسسات الديمقراطية.

هذا وذكرت الصحيفة أن زعيم المعارضة يستعد لأعنف مواجهة في مسيرته، وأن أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم يعايشون أضعف عصورهم بسبب الوضع الاقتصادي.

يذكر أن كمال كليجدار أوغلو أكد أنه على استعداد لخوض الانتخابات الرئاسية إذا توافقت أحزاب المعارضة على ذلك.