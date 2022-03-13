أنقرة (زمان التركية) -غادرت سفينة الشحن “ليلاك” المحملة بـ 99 طنًا من زيت عباد الشمس الخام من ميناء يسك الروسي ووصلت إلى مضيق البوسفور عبر مضيق كيرتش.

ومن المتوقع أن تصل سفينة الشحن، التي أكملت مرورها عبر مضيق البوسفور، إلى ميناء مرسين في 15 مارس. وغادرت السفينة من ميناء يسك الروسي يوم الأربعاء.

ومرت السفينة “ليلاك”، التي عبرت مضيق كيرتش ووصلت مضيق البوسفور الساعة 01:30، بتنسيق من مركز خدمات مرور السفن في اسطنبول التابع للإدارة العامة لسلامة السواحل بوزارة النقل والبنية التحتية.

ورافق السفينة طواقم خفر سواحل مرمرة والقيادة الإقليمية للمضيق والمديرية العامة لسلامة السواحل.

بعد أن أكملت مرورها عبر مضيق البوسفور، مرت سفينة الشحن عبر بحر مرمرة وأبحرت باتجاه مضيق الدردنيل.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار زيت عباد الشمس في تركيا، حيث احتجزت البحرية الروسية 30 سفينة تنقل الأعلاف والزيت السائل إلى تركيا في بحر آزوف.

مع حفاظ تركيا على علاقات شبه مستقرة مع روسيا، ورفضها إغلاق الأجواء التركية أمام الطائرات الروسية، وفرض عقوبات على موسكو، قالت تقارير إن روسيا سمحت لأربعة سفين محملة بزيت عباد الشمس بالعبور إلى تركيا.