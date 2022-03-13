أنقرة (زمان التركية) – ظهرت صور جديدة لزعيم المافيا التركي، سادات بكر، مع بناته في الإمارات.

الصورة التي نشرتها أوزجا بكر زوجة سادات على حسابها الرسمي على انستجرام، ظهر خلالها سادات بكر وهو يبتسم ويحتضن بناته الاثنتين.

وكتبت أوزجا عل الصورة: “الأب وملائكته الحارسين”.

يأتي ذلك بعد مخاطبة السلطات التركية، للقضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات العربية المتحدة، التي تحسنت علاقتها مؤخرا مع تركيا.