أنقرة (زمان التركية) – أثنت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، على الطائرات بدون طيار التركية، وقالت إنها فعالة للغاية ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

أصبحت الطائرات بدون طيار “بيراقدار”، التي ينتجها مصنع صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، المحور الرئيسي لسياسة تركيا الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا السلاح فعال للغاية ضد أنظمة الدفاع الروسية في منطقة جغرافية لم تتمكن فيها روسيا من تحقيق هيمنة جوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات بدون طيار التركية تحظى بشعبية كبيرة لدى الجيش الأوكراني، ولكن رغم ذلك حاول أردوغان التقليل من أهمية بيرقدار خوفًا من رد فعل نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يزود أعضاء الناتو الآخرون أوكرانيا بالأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات، تصف تركيا بيع الطائرات بدون طيار من الشركة المملوكة لصهر الرئيس أردوغان بأنها مجرد عملية شراء تجارية أخرى.

الصحيفة تقول: “تعكس حكمة تركيا تحالف أردوغان المعقد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اشترت أنقرة صواريخ روسية متطورة، مما أغضب حلفاء تركيا في الناتو، لكنها دعمت أطرافًا متصارعة في ليبيا وسوريا. وندد أردوغان بغزو أوكرانيا لكنه يعارض العقوبات المفروضة على روسيا التي تعتمد عليها تركيا في معظم وارداتها من السياحة والقمح والطاقة”.

تضيف الصحيفة: “كما قام أردوغان بتعميق التعاون الدفاعي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في الشهر الماضي، اتفق القادة على الإنتاج المشترك للجيل القادم من المركبات الجوية غير المأهولة، لتوسيع الاتفاقية التي أبرموها في عام 2019 لما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار من شركة الدفاع بيراقدار ومقرها اسطنبول”.