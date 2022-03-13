أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية، تورهان تشوماز، أن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، يحاول شراء منزل في لندن.

تشوماز الذي كان أيضا طبيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان السابق، أوضح من خلال تدوينة على تويتر، أن أرباش يحاول شراء منزل في لندن.

وأضاف تشوماز أن الحكومة البريطانية تسأل عن مصدر الأموال، وتريد وثيقة تكشف طريقة حصوله على مثل هذه الأموال التي تكفي لشراء منزل في لندن، بالنظر إلى راتبه المنخفض.

من جهتها كذبت رئاسة الشؤون الدينية التركية الخبر، حيث نفى المستشار الصحفي برئاسة الشؤون الدينية بوراك أورهان، المعلومات المتداولة بهذا الشأن.

وأكد أورهان أن هذه الأخبار مجرد كذب وافتراء، مشددا على أن هذا الشراء لم يحدث قط.