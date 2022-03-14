بيروت (زمان التركية)ــ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارة رسمية إلى لبنان اليوم الاثنين، على أهمية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في منتصف مايو القادم بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.

أبو الغيط التقى خلال زيارته بالرئاسات اللبنانية الثلاث.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن ابو الغيط أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأضاف البيان أن الأمين العام أكد في مقابلاته وتصريحاته الاعلامية على أن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بامكانية البدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.

واستشعر أبو الغيط عزم القيادات الثلاثة على إجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام في موعده، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية الى لبنان.

ونقل البيان عن أبو الغيط تطلعه لأن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع في العلاقة بمحيطه العربي، لاسيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطي الايجابي مع المبادرة الكويتية في هذا الصدد.

هذا وتأتي زيارة الأمين العام إلى لبنان في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يجري إطلاقه غدا بمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة.