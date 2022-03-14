أنقرة (زمان التركية) – انتقد أحمد أكين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الارتفاع الجنوني في أسعار أسطوانات الغاز المستخدمة المنزلي.

وأوضح أكين أنه قبل نحو عام كان سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوجرام يبلغ 122 ليرة، غير أن سعرها اليوم تجاوز 300 ليرة بمعدل زيادة بلغت 146 في المئة خلال عام واحد.

قال مستنكرًا: “كيف سيتحمل أصحاب الدخل المنخفض هذه الزيادة الجنونية”.

وذكر أحمد أكين أن المواطنين باتوا عاجزين عن استخدام أسطوانة الغاز لفترة طويلة، قائلا: “خلال الاستخدام الكثيف تنتهي أسطوانة الغاز في غضون 15-20 يوما. كيف سيتحمل المواطن تكلفة 600 ليرة شهريا للطهي؟”

هذا وأفاد أكين أن متوسط استهلاك الأسرة خلال العام الواحد يبلغ 18 أسطوانة غاز، وأضاف قائلا: “أي أنه في حال عدم تسجيل أي زيادة في الأسعار اعتبارا من اليوم فإنه خلال عام واحد ستبلغ تكلفة أسطوانات الغاز للأسرة الواحدة نحو 5400 ليرة. بهذه الزيادات أخمدتم مواقد المواطنين”.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا تجاوز 50 بالمئة.