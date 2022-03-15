أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

ميتسوتاكيس أعلن عن إصابته بكورونا، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال ميستوتاكيس: “لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، في اختباري اليومي السريع في المكتب اليوم. لذلك سأعزل نفسي وأعمل من المنزل”.

وأضاف ميستوتاكيس: “أريدك أن تتذكر أن ثلاث جرعات من اللقاح توفر أفضل حماية ممكنة من الأمراض الخطيرة. أنا متأكد من أن كل شيء سوف يسير على ما يرام وسأعود إلى المكتب قريبًا”.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان أعلن في فبراير الماضي إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

يذكر ميستوتاكيس حضر الصلاة في بطريركية اليونان الفنار في اسطنبول، ثم التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي وقت لاحق، التقى رئيس الوزراء اليوناني بطريرك الروم الأرثوذكس المسكوني برثلماوس من إسطنبول.