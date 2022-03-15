أنقرة (زمان التركية)ــ كلفت الحرب الروسية-الأوكرانية الاقتصاد التركي، ما بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار، وفق ما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد” سيمون كسلوفسكي.

وقال كسلوفسكي، رئيس مجموعة الأعمال التي تمثل أكبر الشركات التركية، في تصريح لصحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية يوم الإثنين، إن كل زيادة قدرها 10 دولارات للبرميل الواحد في أسعار النفط تكلف تركيا حوالي 5 مليارات دولار.

وذكر أنه من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لتركيا، وأن تتباطأ الاستثمارات في الاقتصاد، مشيرا إلى أن العجز التجاري بلغ 18 مليار دولار في شهري يناير وفبراير الفائتين قبل اندلاع الحرب.

ثم أوضح، قائلا: “إذا أخذنا في الاعتبار تكلفة الحرب من حيث الطاقة والسلع، وتباطؤ الصادرات وانخفاض دخل السياحة، فسنضطر إلى التعامل مع عجز في الحساب الجاري أعلى بكثير في عام 2022 مما كان عليه في عام 2021”.

كما توقع كاسلوفسكي أن أن لا تقل نسبة التضخم عن 60% بعدما بلغت 54.4% سنويا في فبراير المنصرم.

كاسلوفسكي أضاف قائلا: “نحن نلاحظ حاليًا تباطؤًا في الاستثمارات.. لذا أخاف أننا لن نتمكن من تحقيق الأداء الذي نرغب فيه في النمو هذا العام”، على حد تعبيره.