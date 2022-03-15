أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، إن الجهود التركية لتلطيف العلاقات، لن تحقق نتائج إيجابية فيما يخص قبول صفقة بيع مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أنقرة.

وفي كلمته بمؤتمر عقد مساء الاثنين في واشنطن، أوضح مينينديز أن لجنة العلاقات الدولية تتمتع بصلاحيات واسعة فيما يخص الأسلحة المباعة إلى تركيا وأن إصلاح العلاقات مع إدارة بايدن وحدها لن تحقق أي مردود.

وأضاف مينينديز أنه يتوجب على تركيا التخلص من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 واتخاذ إجراءات أخرى إن كانت تسعى للحصول على مقاتلات الاف 16.

هذا ونشرت لينا أرجيري، مراسلة قناة ERT اليونان في واشنطن، رسالة مينينديز عبر حسابها على موقع تويتر. التي جاء فيها: “طالما أن تركيا لم تتراجع عن استعمال منظومة الدفاع الروسية.. فلن تحصل على مقاتلات الاف 16. حملة أردوغان لن تفيد، فاللجنة تتمتع بالصلاحيات التشريعية داخل الكونغرس فيما يخص بيع الأسلحة”.