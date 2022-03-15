أنقرة (زمان التركية) -أصبحت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في مطار إسطنبول باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه.

ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات في المطار ضعفين تقريبًا. أرخص شطيرة همبرغر بالمطار يبلغ سعرها 119 ليرة، ويباع نصف لتر من الماء مقابل 16.25 ليرة.

سعر الهامبرغر، يساوي نصف سعر تذكرة الطائرة على الرحلات الداخلية في مطار إسطنبول، والمياه التي بـ 8 أضعاف السعر المعتاد، تثير غضب الركاب الأتراك والأجانب على حد سواء.

وعند مقارنة الأسعار في مطار إسطنبول ببداية العام، يُلاحظ أن الأسعار تضاعفت بالدولار بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية.

في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، بينما كان الدولار 13.80 ليرة تركية، أصبح أرخص ساندوتش همبرغر يباع بـ 66 ليرة، أي 4.75 دولارًا، ولكن الآن أصبح بـ119 ليرة الآن، أو 8.09 دولارًا، في وقت وصل الدولار فيه إلى 14.70 ليرة تركية.

وندد اتحاد جمعيات المستهلكين، بالأسعار المبالغ فيها بمطار إسطنبول، حيث أوضح ان المطار الذي يمنع المستهلك من الوصول إلى الطعام، ويعاقب مريض السكر بشراء الماء مقابل 16 ليرة وخبز البيغل مقابل 30 ليرة.

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