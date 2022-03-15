أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خفض الخطوط الجوية الصربية عدد الرحلاته الجوية المتجهة إلى موسكو لرحلة واحدة.

يأتي ذلك عقب الانتقادات التي تلقتها صربيا، من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وكانت الخطوط الجوية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد أوقفت رحلاتها إلى روسيا على خلفية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الخطوط الجوية الصربية رحلاتها إلى روسيا وبدأت بتسيير طائرات بمقاعد أكبر.

دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اتهموا صربيا بالانتفاع من العقوبات المفروضة على روسيا.

وتمتنع الخطوط الجوية الأوروبية باستثناء الخطوط الجوية الصربية وبعض الشركات التركية عن تسيير أية رحلات إلى روسيا.

وعقب حملة الضغوط الأوروبية هذه أعلن فوتشيتش خفض الرحلات الجوية المنطلقة من بلاده إلى روسيا لرحلة واحدة، غير أنه انتقد بشكل ضمني عدم إقدام الاتحاد الأوروبي على خطوة مشابهة تجاه الشركات التركية المسيرة لرحلات إلى روسيا قائلا: “لا أحد يتعرض لدول حلف الناتو التي تقع أراضيها بالقارتين الأوروبية والآسيوية وتسير رحلات إلى موسكو تبلغ 30 ضعف تلك التي تسيرها صربيا”.