أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس جمعية الحقوق المستهلك التركية، ترهان شاكر، أن هناك 25.5 مليون مواطن يعيشون دون خط الجوع، و51 مليون مواطن يعيشون دون خط الفقر داخل تركيا.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق 15 مارس/ آذار الجاري.

وأوضح شاكر أن نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية تبين أكثر من 76.5 مليون مواطن ما يعادل 90 في المئة من سكان تركيا يعانون من الجوع والفقر.

وذكر شاكر أن تركيا بلغت هذه المرحلة لإعطائها الأولوية لصالح رأس المال وليس حقوق المستهلك وأن غالبية المستهلكين باتوا عاجزين عن توفير ضروريات المعيشة.

أضاف قائلا: “الفقر والجوع في تركيا يتزايدان بمرور الوقت. وغالبية المستهلكين باتوا عاجزين عن توفير ضروريات الحياة. الغالبية العظمى من المستهلكين يواجهون صعوبات معيشية”.

وأضاف شاكر أن تركيا انتهكت حقوق المستهلك الدولية الموقعة عليها من جوانب عديدة ولم تطبق المسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب الاتفاقيات الموقعة قائلا: “لا يتم تمثيل المستهلكين في التشريعات القانونية المتعلقة بهم بالشكل الكاف، ولا تنعكس مقترحات ورؤوس منظمات المستهلكين بالتشريعات القانونية”.

وأكد رئيس جمعية الحقوق المستهلك أن المؤشرات الاقتصادية تثبت إعطاء تركيا الأولوية لصالح رأس المال وليس لحقوق المستهلك، كما أشار شاكر إلى أن تطبيق حقوق المستهلك سيحقق التنمية والنهضة قائلا: “ننتظر تطبيق حقوق المستهلك في تركيا كاملا. وبهذا سيحصل المستهلكون على حقوقهم وستتحقق تنمية ونهضة البلاد”.